Уголовное дело возбудили против жителя Уфы, который облил сына кипятком

В Уфе начато расследование уголовного дела в отношении мужчины, который вылил кипяток на своего сына. Кроме того, он порезал ножом жену и избивал несовершеннолетнюю дочь.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканскую прокуратуру, мужчина — официально безработный.

Уголовное дело было возбуждено на основании результатов доследственной проверки. Статья предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Помимо этого, директор школы, в которую ходили дети, получил соответствующее представление.