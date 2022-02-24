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    24 февраля 2022, 23:48

    Уголовное дело возбудили против жителя Уфы, который облил сына кипятком

    Арина Бобкова

    В Уфе начато расследование уголовного дела в отношении мужчины, который вылил кипяток на своего сына. Кроме того, он порезал ножом жену и избивал несовершеннолетнюю дочь.

    Как сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканскую прокуратуру, мужчина — официально безработный.

    Уголовное дело было возбуждено на основании результатов доследственной проверки. Статья предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

    Помимо этого, директор школы, в которую ходили дети, получил соответствующее представление.