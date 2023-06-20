Криминал 20 июня 2023, 17:25 Уголовное дело возбудили против жителя Ставрополья, который хотел дать взятку за экзамен по вождению

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Следователи возбудили уголовное дело против жителя села Донского Ставропольского края, который попытался заплатить за экзамен по вождению. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на СК по региону.

Весной этого года парень передал 20 тысяч рублей начальнику отделения ГИБДД в городе Изобильном, полицейский деньги не взял.

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Отмечается, что в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».