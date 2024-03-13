Криминал 13 марта 2024, 18:38 Уголовное дело возбудили против жителя Севастополя за поджог дома

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Следователи возбудили уголовное дело против жителя Севастополя, который обвиняется в поджоге дома пожилых соседей из-за личной неприязни. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на Следком по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, 2 марта обвиняемый разбил окно и забросил в комнату супружеской пары несколько банок с горючей смесью. Прибывшим сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.

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Отмечается, что потерпевших с ожогами доставили в больницу. Спустя несколько дней супруги скончались.