Криминал 11 августа 2023, 15:28 Уголовное дело возбудили против жителя Самарской области, пытавшегося скрыть убийство пожаром

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Следователи Самарской области возбудили уголовное дело против мужчины, который пытался скрыть убийство инсценировкой пожара. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Двое знакомых распивали алкоголь в одном из домов в Сызрани, после чего между ними произошел конфликт. В результате ссоры местный житель схватил нож и ударил своего приятеля в шею.

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Отмечается, что нападавший попытался скрыть следы преступления и поджег домашние вещи.