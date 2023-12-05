Криминал 05 декабря 2023, 18:27 Уголовное дело возбудили против жителя Пензенской области за кражу детских пособий у бывшей жены

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Кузнецкого района Пензенской области, укравшего у бывшей жены средства от детских пособий. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина подключил три банковские карты бывшей супруги к мобильному приложению в своем телефоне. Поступившие «детские» в размере 200 тысяч рублей он потратил на оплату административного штрафа и покупку одежды.

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Отмечается, что местному жителю грозит до шести лет колонии.