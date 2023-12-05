Криминал 05 декабря 2023, 15:44 Уголовное дело возбудили против жителя Пензенской области, избившего отчима

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Земетчинского района Пензенской области, который избил своего отчима. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным ведомства, мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина набросился на мужа своей матери и стал бить его по лицу. С полученными травмами потерпевшего доставили в больницу.

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Отмечается, что нападавший признал свою вину, ему может грозить до трех лет колонии.