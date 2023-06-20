Криминал 20 июня 2023, 17:26 Уголовное дело возбудили против жителя Нижнего Новгорода, который подозревается в убийстве рыбака

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В нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело против местного жителя, который подозревается в убийстве рыбака. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.

По предварительным данным, мужчина рыбачил на острове, где познакомился с подозреваемым. После употребления алкоголя между ними возник конфликт. В результате ссоры местный житель схватил нож и ударил своего нового знакомого.

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Отмечается, что от полученных ранений пострадавший скончался. Подозреваемый привязал к телу рыбака мешки с кирпичами и выкинул труп в реку.