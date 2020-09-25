Уголовное дело возбудили против жителя Ленобласти за самодельное оружие

По данным издания, самодельное оружие обнаружили в поселке Рябово. Мужчина сам изготовил пулемет ППШ 41 калибра. Отмечается, что он не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Грузии правоохранители поймали 54-летнего жителя Адыгеи, которого обвинили в убийстве женщины. В марте он повздорил со своей знакомой и зарезал ее, после чего уехал из России.