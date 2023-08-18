Криминал 18 августа 2023, 14:26 Уголовное дело возбудили против жителя ХМАО, убившего знакомого ударом колена

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Следователи Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело против жителя Сургута, который обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Югры.

По версии следствия, 8 августа между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил своего приятеля коленом по голове, от полученных травм пострадавший скончался.

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Отмечается, что местному жителю может грозить до 15 лет лишения свободы.