Криминал 06 июля 2023, 17:41 Уголовное дело возбудили против жителя Челябинской области за кражу автомобиля

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Полиция возбудила уголовное дело против жителя Челябинской области, который угнал иномарку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.

Мужчина вскрыл личинку замка на двери и проник в салон внедорожника Toyota Highlander, после чего угнал автомобиль стоимостью почти в два миллиона рублей. С заявлением о краже в полицию обратилась владелица машины.

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Отмечается, что угонщику грозит до десяти лет лишения свободы.