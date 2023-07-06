06 июля 2023, 17:41
Уголовное дело возбудили против жителя Челябинской области за кражу автомобиля
Полиция возбудила уголовное дело против жителя Челябинской области, который угнал иномарку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.
Мужчина вскрыл личинку замка на двери и проник в салон внедорожника Toyota Highlander, после чего угнал автомобиль стоимостью почти в два миллиона рублей. С заявлением о краже в полицию обратилась владелица машины.
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Отмечается, что угонщику грозит до десяти лет лишения свободы.
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