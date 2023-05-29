Криминал 29 мая 2023, 13:57 Уголовное дело возбудили против жителя Анадыря, который избивал приемного сына из-за плохого поведения

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Следователи возбудили уголовное дело против жителя Анадыря, который на протяжении года избивал приемного сына за плохое поведение. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Мужчина регулярно поднимал руку на мальчика с лета прошлого года. На время следствия ребенка изъяли из семьи и отвезли в реабилитационный центр.

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Отмечается, что на данный момент расследование по уголовному делу продолжается.