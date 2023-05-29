29 мая 2023, 13:57
Уголовное дело возбудили против жителя Анадыря, который избивал приемного сына из-за плохого поведения
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Анадыря, который на протяжении года избивал приемного сына за плохое поведение. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
Мужчина регулярно поднимал руку на мальчика с лета прошлого года. На время следствия ребенка изъяли из семьи и отвезли в реабилитационный центр.
Реклама
Отмечается, что на данный момент расследование по уголовному делу продолжается.
Преступления
Реклама
Реклама