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    09 ноября 2021, 19:00

    Уголовное дело возбудили против участников ОПГ в Санкт-Петербурге

    ОПГ из Санкт-Петербурга лишала жителей города квартир — прокуратура

    Арина Бобкова

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении восьми участников ОПГ. Члены группировки лишили прав на недвижимость четырех жителей Колпинского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру.

    Злоумышленники обманывали людей, которые ведут асоциальный образ жизни, и зависимых от алкоголя. Они занимались вымогательством, а также похищали жертв. Пострадавшие переписывали свою недвижимость на одного из участников ОПГ.

    Всего мошенники изъяли недвижимость у четырех человек. Общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

    Дело направили в Колпинский районный суд. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.