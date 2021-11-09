Уголовное дело возбудили против участников ОПГ в Санкт-Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело в отношении восьми участников ОПГ. Члены группировки лишили прав на недвижимость четырех жителей Колпинского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру.

Злоумышленники обманывали людей, которые ведут асоциальный образ жизни, и зависимых от алкоголя. Они занимались вымогательством, а также похищали жертв. Пострадавшие переписывали свою недвижимость на одного из участников ОПГ.

Всего мошенники изъяли недвижимость у четырех человек. Общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Дело направили в Колпинский районный суд. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.