Уголовное дело возбудили против тюменца, угрожавшего школьнику убийством

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины, который пригрозил школьнику ножом. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, 13 октября мужчина вооружился ножом и размахивал им, угрожая убийством школьнику и 19-летнему парню. Это произошло в Тюмени во дворе одного из домов на улице Голышева. Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.