Уголовное дело возбудили против руководства сургутской школы

Правоохранители считают, что по вине руководства едва не утонул школьник. По словам собеседника издания, мальчик сейчас находится в коме. Он не может дышать самостоятельно и подключен к аппарату ИВЛ. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», которая предполагает до пяти лет лишения свободы.