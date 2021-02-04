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    04 февраля 2021, 22:36

    Уголовное дело возбудили против руководства сургутской школы

    Артур Блянихов

    В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении руководства одной из школ Сургута. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.

    Правоохранители считают, что по вине руководства едва не утонул школьник. По словам собеседника издания, мальчик сейчас находится в коме. Он не может дышать самостоятельно и подключен к аппарату ИВЛ. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», которая предполагает до пяти лет лишения свободы.