Уголовное дело возбудили против руководства сургутской школы
В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении руководства одной из школ Сургута. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.
Правоохранители считают, что по вине руководства едва не утонул школьник. По словам собеседника издания, мальчик сейчас находится в коме. Он не может дышать самостоятельно и подключен к аппарату ИВЛ. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», которая предполагает до пяти лет лишения свободы.