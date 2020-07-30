Уголовное дело возбудили против президента FIFA

Также дело было возбуждено против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Он и Инфантино встречались с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером, который больше не занимает этот пост, во время расследования дел о коррупции в FIFA.

Летом 2017 года стало известно о том, что прокуратура расследует 25 дел о коррупции в FIFA.