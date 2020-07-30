Уголовное дело возбудили против президента FIFA
В Швейцарии возбудили уголовное дело против Джанни Инфантино, президента FIFA. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Twitter зарубежного издания.
Также дело было возбуждено против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Он и Инфантино встречались с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером, который больше не занимает этот пост, во время расследования дел о коррупции в FIFA.
Летом 2017 года стало известно о том, что прокуратура расследует 25 дел о коррупции в FIFA.