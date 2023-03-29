Криминал 29 марта 2023, 12:06 Уголовное дело возбудили против мужчины, устроившего смертельное ДТП в Ленобласти

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который сбил на автомобиле пешехода и отвез его тело в лес в поселке Толмачево Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости».

По предварительным данным, местный житель за рулем отечественного автомобиля не заметил мужчину, который переходил дорогу и сбил его. Затем водитель вместе со свидетелем погрузили тело потерпевшего и отвезли в лес неподалеку от деревни Ящера.

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Отмечается, что виновник ДТП на следующий день после случившегося прибыл в полицейский участок с повинной.