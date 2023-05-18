Криминал 18 мая 2023, 15:48 Уголовное дело возбудили против криминальной финансистки в Москве МВД: уголовное дело против участницы группы подпольных банкиров возбудили в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве против 47-летней жительницы столицы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Она участвовала в ряде финансовых преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По версии полиции, женщина действовала не одна, а в составе группы. В период с 2014 по 2019 год сообщники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях для обналичивания денежных средств. Управление ими осуществлялось при помощи системы «Банк-Клиент».

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За оказание своих услуг они брали комиссию в 0,7%. И таким образом «заработали» порядка 14 миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Личности соучастников устанавливают.

Ранее полиция задержала группу мошенников из шести человек, которые под видом агентства недвижимости сдавали гражданам несуществующие квартиры. Свои объявления они публиковали в Сети.