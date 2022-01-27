Уголовное дело возбудили против готовивших нападение на школу в Нижнем Новгороде подростков

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против трех подростков, которых подозревают в подготовке нападения на местную школу. Один из молодых людей после задержания заявил, что лично разрабатывал план атаки.

Подросткам вменяют приготовление к совершению убийства более двух лиц, сообщили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области. Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, молодые люди решили напасть на школу в Канавинском районе города, расстрелять ее учеников и сотрудников учебного заведения. Дату для атаки они тоже выбрали.

Вооруженное нападение предотвратили силовики. Подростков, которым всего 16-17 лет, задержали и отправили на допрос. В беседе с правоохранителями, сообщил Telegram-канал «112», один из молодых людей заявил, что занимался планированием нападения.

«Основной план строил я, потому что в тактике всех троих превосходил я. Интеллектуально превосхожу их я», — сказал юноша.

В ходе допроса выяснилось, что познакомились подростки летом 2021 года в детском лагере. Массовое убийство они начали обсуждать в октябре и планировали осуществить задуманное в апреле 2022-го.

Меру пресечения им выберут после окончания допросов.