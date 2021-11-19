Уголовное дело возбудили против двух подростков за непристойные фото у храма Спаса-на-Крови

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали двух подростков по подозрению в том, что они оголились для фото в непристойных позах на фона храма Спаса-на-Крови. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком на один год.

Об этом ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Полицейские установили личности участников фотосессии: это петербуржцы в возрасте 15 и 17 лет. Оба доставлены в отдел полиции», — сказал источник.

Следком уже возбудил уголовное дело, оба задержанных в ближайшее время будут переданы под его ведение. По данным «Info.24», оба подростка живут в Невском районе. В Санкт-Петербургской епархии сообщили «Ридусу», что никакой реакции на выходку малолетних блогеров не будет.

«Ничего мы не собираемся предпринимать. На каждую выходку блогера не хватит вообще реагирования. Это как-то не очень умно на самом деле», — отметила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова.

Ранее сообщалось, что два блогера из Санкт-Петербурга кривлялись и принимали непристойные позы на фоне храма Спаса-на-Крови. Запись они выложили в Сеть, но затем, испугавшись реакции пользователей, ее удалили.