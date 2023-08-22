Криминал 22 августа 2023, 16:07 Уголовное дело возбудили против доцента и студентов по подозрению во взяточничестве в Тольятти

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В городе Тольятти Самарской области следователи возбудили уголовное дело против доцента кафедры и нескольких студентов, которых подозреваются в мошенничестве и даче взятки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

По версии следствия, преподаватель и студенты организовали преступную схему, реализацией которой занимались на протяжении двух лет. За электронные переводы доцент кафедры должна была проставить обучающимся зачеты без проверки знаний.

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Отмечается, что с 2020 по 2022 год преподаватель получила минимум 172 тысячи рублей.