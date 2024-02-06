Криминал 06 февраля 2024, 18:28 Уголовное дело возбудили против челябинца по подозрению в убийстве сожительницы

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В Челябинской области правоохранители возбудили уголовное дело против местного жителя, который подозревается в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался со своей возлюбленной. Во время конфликта он избил сожительницу, от полученных травм она скончалась. Подозреваемый спрятал тело в погреб и скрылся.

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Отмечается, что местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы.