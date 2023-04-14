Криминал 14 апреля 2023, 17:30 Уголовное дело возбудили после убийства мужчины в Москве РИА «Новости»

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В Москве следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Труп мужчины нашли в подвале одного из домов, сообщил столичный СК в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело по статье «Убийство» возбудил Симоновский межрайонный следственный отдел.

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«По данным следствия, 14 апреля 2023 года в подвальном помещении жилого дома, расположенном на Загородном шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», — сказано в сообщении.

Сейчас следователи совместно с криминалистами работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность убитого мужчины.

Ранее в одной из квартир по улице Дубнинской в Москве нашли скелетированные останки человека. Их обнаружили 13 апреля, следователи уже начали проверку.