Криминал 27 декабря 2023, 09:15 Уголовное дело возбудили после убийства матери бойца СВО в Набережных Челнах СК возбудил уголовное дело по факту убийства матери бойца СВО в Татарстане

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летней матери участника спецоперации в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Подозреваемых — двух граждан Узбекистана 22 и 37 лет — объявили в розыск. О ходе расследования доложат главе СК России Александру Бастрыкину.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Об убийстве стало известно накануне. Как писали СМИ, женщина признавалась сыну, что хочет развестись с мужем, поскольку влюбилась в уроженца Средней Азии. Предположительно, ее новый возлюбленный вместе с младшим братом и совершили преступление, а затем решили избавиться от тела по частям. На камеру видеонаблюдения попали двое мужчин, выносящих странный пакет. Источник «360» указал, что один из подозреваемых уже покинул Россию.