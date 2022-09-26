Уголовное дело возбудили после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске | 360°

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Уголовное дело возбудили после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске

СК РФ завел уголовное дело после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске

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Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по факту стрельбы в военном комиссариате в городе Усть-Илимск. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи начали производство по статьям «Незаконные приобретение, перевозка, хранение, передача, пересылка, сбыт или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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Ранее стало известно, что днем в военкомате Усть-Илимска произошла стрельба, ее открыл 25-летний местный житель. Выстрелом из огнестрельного оружия он ранил военного комиссара города, подозреваемого в преступлении оперативно задержали бойцы Росгвардии.

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На месте происшествия работают криминалисты и следователи Следкома, они выяснят мотивы стрелявшего и все обстоятельства преступления.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что раненый военный комиссар находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

СК РФ

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