Криминал 18 ноября 2023, 19:13 Уголовное дело возбудили после стрельбы у банка в центре Москвы МВД сообщило о возбуждении дела после вооруженного нападения у банка в Москве РИА «Новости»

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Уголовное дело о разбое возбудили после вооруженного нападения у банка в центре Москвы и хищения денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Правоохранители уточнили, что злоумышленники вели стрельбу из травматического пистолета. По предварительным данным, нападавшие похитили порядка 300 миллионов рублей.

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«По данному факту 17 ноября возбуждено уголовное дело», — заявили в МВД.

Накануне в пятницу неизвестные обстреляли двух мужчин, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле марки Mercedes. В результате нападения один человек пострадал. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников.

Ограбление со стрельбой в центре Москвы попало на видео. Прокуратура взяла на контроль установление лиц, причастных к совершению разбойного нападения, и привлечение их к уголовной ответственности.