Криминал 05 июля 2023, 18:41 Уголовное дело возбудили после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле СК: в Ярославле из-за столкновения теплохода с пирсом возбудили уголовное дело Пресс-служба МЧС

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Следователи завели уголовное дело по факту столкновения прогулочного теплохода с бетонным прибрежным пирсом в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Поступила информация о столкновении теплохода „Москва-208“ с бетонным пирсом в городе Ярославле. Несколько человек получили травмы, их доставили в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

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Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования.

ЧП произошло утром в среду на Волге. Предварительной причиной аварии с теплоходом в Ярославле могли стать ошибки управления и техническая неисправность.

При столкновении теплохода с пирсом в Ярославле пострадали шесть человек, среди них трое детей. Правоохранители уже изъяли документацию, которая имеет значение для расследования причин аварии. «360» показывал эксклюзивные кадры с места событий.