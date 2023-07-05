05 июля 2023, 18:41
Уголовное дело возбудили после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле
СК: в Ярославле из-за столкновения теплохода с пирсом возбудили уголовное дело
Следователи завели уголовное дело по факту столкновения прогулочного теплохода с бетонным прибрежным пирсом в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Поступила информация о столкновении теплохода „Москва-208“ с бетонным пирсом в городе Ярославле. Несколько человек получили травмы, их доставили в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.
Реклама
Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования.
ЧП произошло утром в среду на Волге. Предварительной причиной аварии с теплоходом в Ярославле могли стать ошибки управления и техническая неисправность.
При столкновении теплохода с пирсом в Ярославле пострадали шесть человек, среди них трое детей. Правоохранители уже изъяли документацию, которая имеет значение для расследования причин аварии. «360» показывал эксклюзивные кадры с места событий.
Туризм
Корабли
Следственный комитет России
Реклама
Реклама