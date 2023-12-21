Криминал 21 декабря 2023, 12:28 Уголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за падения льда в Люберцах СК возбудил дело после смерти пострадавшего от падения льда с крыши в Люберцах РИА «Новости»

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Следственный отдел по городу Люберцы возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после смерти мужчины, на которого упал лед с крыши. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области.

В ведомстве напомнили, что 20 декабря четыре человека получили травмы из-за падения снега и наледи с крыши здания в Люберцах. Один из пострадавших впоследствии умер в больнице.

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«В настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег», — сообщили в подмосковном главке Следственного комитета.

Правоохранители выяснят, кто отвечал за содержание крыши здания и уборку снега. Ведомство также призвало отвечающих за эти вопросы в регионе принять меры, чтобы не допускать аналогичных случаев.

Глыба льда рухнула с крыши здания в Люберцах на людей, стоявших в очереди. После происшествия госпитализировали трех пострадавших.