Уголовное дело возбудили после смерти людей в рязанской больнице

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице, который унес жизни трех человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ГБУ РО „Клиническая больница им. Н. А. Семашко“», — сказано в сообщении регионального ведомства.

Дело открыто по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На месте ЧП работает следственная группа. Она осматривает больницу, опрашивает свидетелей.

В рамках расследования СК проверит, насколько хорошо была обеспечена пожарная безопасность в учреждении, как быстро проводилась эвакуация при пожаре. Следствие рассматривает разные версии случившегося.

«Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время», — отметили в Следственном комитете.

Пожар начался ночью 9 июня в отделении анестезиологии и реанимации в рязанской больнице имени Семашко. По данным СК, три человека погибли, семь были госпитализированы с отравлениями и ожогами. Власти региона сообщали о восьми пострадавших. В их числе две медсестры. Причина гибели людей — отравление угарным газом.