Криминал 03 апреля 2023, 19:37 Уголовное дело возбудили после смертельной драки в Свердловской области

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На Урале произошла массовая драка, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Потасовка произошла в Сысерти в букмекерской конторе. Толпа мужчин напала на нескольких посетителей, которые отдыхали у бильярдного стола. В итоге один из пострадавших скончался на месте от полученных травм, а нападавшие скрылись. Правоохранители ищут людей, которые могут быть причастны к произошедшему.