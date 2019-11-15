Уголовное дело возбудили после проверки дома престарелых в Челябинске. Старики там жили в грязи

Старость в тараканнике. Проверка частного дома престарелых в Челябинске привела к госпитализации всех пенсионеров Подробнее

Сотрудники прокуратуры и краевого Министерства социальных отношений организовали проверку частного дома престарелых в Челябинске после сигнала о нарушении прав пенсионеров. Оказалось, что стариков кормили чем придется, держали взаперти в помещении без окон, которое заросло грязью.

«В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан», — рассказали «360» в пресс-службе местного Министерства соцотношений.

Всем 54 жильцам этого дома престарелых понадобилась медицинская помощь. Сейчас пенсионеров развезли по больницам города — врачи обследуют их, после чего начнут лечить. В учреждении они лишились здоровья.

Следователи СК по Челябинской области сейчас проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, чтобы досконально изучить ситуацию и определить виновных в этом происшествии. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».