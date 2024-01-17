Криминал 17 января 2024, 16:59 Уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Шахтах СК: после пожара на заводе в Шахтах завели дело о нарушениях охраны труда РИА «Новости»

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после пожара, который произошел 17 января на заводе в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в одном из цехов ООО «Шахтинский полиэфирный завод» произошел пожар. Сотрудники СК уже начали устанавливать обстоятельства случившегося и приступили к допросам очевидцев. Правоохранители также проверят документы по технике безопасности и охране труда.

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Возгорание произошло в цехе по производству наполнителей матрасов и подушек. Огонь распространился на площади до тысячи квадратных метров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пострадали 10 человек. Версия об атаке завода беспилотником не подтвердилась.