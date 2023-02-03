Криминал 03 февраля 2023, 19:47 Уголовное дело возбудили после нападения собаки на двух детей в Пушкино Подмосковный СК возбудил дело после нападения собаки на двух детей в Пушкино РИА «Новости»

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Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после сообщений СМИ о нападении собаки на двух детей в городе Пушкино. Об этом сообщили в подмосковном ГСУ СК РФ.

В ведомстве обратили внимание, что 3 февраля в ряде СМИ появилась информация о том, что собака набросилась на двух детей на проспекте Просвещения. В результате у одного ребенка выявили укушенную рану лица. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

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По предварительным данным, у собаки есть хозяева. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Специалисты проведут ряд допросов. В рамках дела проведут судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить степень причиненного вреда здоровью пострадавших детей.

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Ранее в региональном главке МВД «360» сообщили, что собака вырвалась из рук хозяев, а после набросилась на гулявших неподалеку детей. По данным полиции, в результате травмы получила девочка 2018 года рождения. Ее доставили в больницу.

На видео с места ЧП дети шли неподалеку от хозяина, который выгуливал пса. Животное резко дернулось в сторону и бросилось на ребят. Отбиваться от собаки детям помог очевидец происшествия.