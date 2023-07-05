Криминал 05 июля 2023, 23:26 Уголовное дело возбудили после нападения на Милашину и Немова в Чечне СК по Чечне возбудил дело по факту нападения на Милашину и Немова Соцсети

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Следственный комитет РФ завел уголовное дело после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков доложил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о расследовании уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса.

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В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц. Также выясняются обстоятельства произошедшего.

Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни 4 июля. Личности преступников пока не установили, они передвигались на автомобилях без номеров. Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился оперативно выяснить личности нападавших.

После случившегося журналистку и адвоката доставили в Беслан. Оттуда их отправили спецбортом в Боткинскую больницу в Москву.