Уголовное дело возбудили после массового отравления детей в Дагестане

Предварительно установлено, что 8 октября в Республиканский кожно-венерологический диспансер в городе Махачкале поступили более 30 детей. У всех воспитанников детских дошкольных учреждений были признаки острой кишечной инфекции.

«Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“)», — уточнили в ведомстве.

Следователи уже начали опрашивать должностных лиц, ответственных за хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние детсадовских столовых. Ведутся необходимые следственные действия.

О массовом отравлении воспитанников детских садов в Махачкале ранее сообщили СМИ. В пресс-службе Минздрава Дагестана, уточнило РИА «Новости», заявили о более чем 40 оказавшихся в больнице детсадовцев.

Состояние детей, добавил ТАСС, медики оценивают как средней тяжести. Среди них 36 воспитанников детсадов, четыре школьника и два ребенка, не посещающих сад.