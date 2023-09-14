Криминал 14 сентября 2023, 12:13 Уголовное дело возбудили после гибели женщины при пожаре на северо-востоке Москвы СК возбудил дело после гибели женщины при пожаре на Северном бульваре в Москве РИА «Новости»

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На северо-востоке столицы, в квартире многоэтажки на Северном бульваре, произошло возгорание. В результате пожара погибла женщина. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации („Причинение смерти по неосторожности“)», — уточнили в ведомстве.

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Следователи продолжают работу на месте происшествия. Они назначили необходимые экспертизы и допросили очевидцев пожара. После разрешения врачей специалисты допросят пострадавших.

Возгорание в многоэтажке произошло утром 14 сентября. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

По данным московской прокуратуры, во время ссоры с супругом женщина разлила горючую жидкость и подожгла ее. Огонь распространился на всю квартиру.