18 сентября 2023, 15:49
Уголовное дело возбудили по факту гибели женщины во дворе дома на западе Москвы
Следком: уголовное дело возбудили по факту смерти женщины на западе Москвы
В сквере, недалеко от одного из домов на улице Молдавская, прохожий обнаружил труп женщины. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов, и они зафиксировали признаки насилия и травму головы. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в следственном комитете России.
«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство)», — уточнили в ведомстве.
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Следователи приступили ко всем необходимым мероприятиям. Правоохранители назначили ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую.
Инцидент произошел сегодня, 18 сентября. Тело женщины обнаружил прохожий, который сразу сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов.
Следственный комитет России
Москва 2023
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