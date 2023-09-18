Уголовное дело возбудили по факту гибели женщины во дворе дома на западе Москвы

В сквере, недалеко от одного из домов на улице Молдавская, прохожий обнаружил труп женщины. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов, и они зафиксировали признаки насилия и травму головы. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в следственном комитете России.