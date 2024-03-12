Криминал 12 марта 2024, 05:14 Уголовное дело возбудили по факту двойного убийства в Ленобласти СК возбудил дело после обнаружения трех тел в Ленобласти РИА «Новости»

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Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тел трех местных жителей с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на представителя регионального управления СК Марию Добрынину.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями головы в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. Все погибшие были близкими родственниками.

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По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», 50-летний житель поселка застрелил своих родителей. После этого он покончил с собой.

По версии канала, причиной могли стать жилищные проблемы. Ранее погибшие жили в бараке на несколько семей, но здание признали аварийным и расселили. Семья из родителей и взрослого сына не стала переезжать. Вместо этого они снесли часть барака и построили на его месте новый дом. Суд признал самострой незаконным и постановил выселить жильцов.