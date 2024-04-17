Криминал 17 апреля 2024, 04:51 Уголовное дело возбудили на последователя Тесака РИА «Новости»: на последователя Тесака возбудили дело о призыве к экстремизму РИА «Новости»

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Уголовное дело о призывах к экстремизму и разжиганию ненависти возбудили в отношении последователя националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Администратор Telegram-канала опубликовал видео и аудио с призывами к экстремистской деятельности и разжиганию ненависти. Против фигуранта возбудили уголовное дело по двум статьям: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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Автор канала является последователем праворадикального движения, которое создал Тесак.

В августе 2023 года подмосковный суд вынес приговор шестерым соратникам Марцинкевича. Они получили от восьми до 15 лет тюрьмы.