Уголовное дело возбудили из-за убийства замначальника дорожного управления Тамбовской области

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили из-за гибели начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика нашли утром 14 февраля в подъезде многоквартирного дома на Астраханской улице в Тамбове. На нем были следы ножевых ранений.

Теперь в СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье 105 УК РФ «Убийство».

На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты, проводятся оперативные и следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Рассматриваются разные версии.

О том, что Вакульчик погиб, изначально стало известно из местных информационных Telegram-каналов. Позже его смерть подтвердили в областной администрации и Следственном комитете.