15 августа 2023, 17:18
Уголовное дело возбудили из-за массовой драки мигрантов в Новой Москве
Суд в Москве арестовал двух участников массовой драки мигрантов в ТиНАО
В Новой Москве ищут участников массовой драки, произошедшей между мигрантами 2 августа. Следователям уже удалось разыскать двоих из них, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, группа молодых людей, уроженцев Средней Азии, устроила драку во дворе жилого дома на Мостовой улице. После прибытия полиции они скрылись с места происшествия.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).
Пресс-служба ГСУ СК России по Москве
Двух участников потасовки нашли и по решению суда заключили под стражу. В поисках остальных сотрудники правоохранительных органов уже провели обыск ближайшего хостела, где обнаружили шесть человек, нарушивших миграционное законодательство. Расследование будет продолжаться.
Ранее сообщалось о том, что толпа мигрантов устроила массовую драку и избила человека в Десеновском поселении в Москве.
Преступления
Москва 2023
Реклама
Реклама