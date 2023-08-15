Криминал 15 августа 2023, 17:18 Уголовное дело возбудили из-за массовой драки мигрантов в Новой Москве Суд в Москве арестовал двух участников массовой драки мигрантов в ТиНАО РИА «Новости»

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В Новой Москве ищут участников массовой драки, произошедшей между мигрантами 2 августа. Следователям уже удалось разыскать двоих из них, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, группа молодых людей, уроженцев Средней Азии, устроила драку во дворе жилого дома на Мостовой улице. После прибытия полиции они скрылись с места происшествия.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Двух участников потасовки нашли и по решению суда заключили под стражу. В поисках остальных сотрудники правоохранительных органов уже провели обыск ближайшего хостела, где обнаружили шесть человек, нарушивших миграционное законодательство. Расследование будет продолжаться.

Ранее сообщалось о том, что толпа мигрантов устроила массовую драку и избила человека в Десеновском поселении в Москве.