Уголовное дело возбудили из-за изнасилования девушки-инвалида на Камчатке

Следственный комитет Камчатки возбудил уголовное дело по факту группового изнасилования 17-летней девушки с инвалидностью. Сообщение об этом опубликовали на сайте ведомства.

По версии следствия, вечером 5 октября компания в составе троих мужчин находилась в лесу около сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского. Там они вступили в половую связь с девушкой с инвалидностью, не достигшей совершеннолетия.

О том, что девочку изнасиловали, стало известно 28 октября. К правоохранителям 18 октября обратилась ее мать. Она поняла, что случилось с ее ребенком, когда увидела сообщение на ее умных часах с приглашением встретиться. Автора послания женщина не знала, указали в сообщении представители СК.

Сейчас органы начали проводить следственные действия, в ходе которых назначили несколько экспертиз для уточнения всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия усложняет то, что заявление было сделано слишком поздно — преступление было совершено 5 октября. Теперь полицейским потребуется время на то, чтобы детально восстановить события и выбрать подозреваемым меру пресечения.