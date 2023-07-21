Криминал 21 июля 2023, 16:22 Уголовное дело возбудили из-за издевательств над пациентом ПНД в Дагестане СК возбудил уголовное дело об истязании из-за издевательств над пациентом ПНД в Махачкале РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следователи СК по Дагестану возбудили уголовное дело из-за издевательств над пациентом Республиканского психоневрологического диспансера в Махачкале. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ („Истязание“)», — указали в ведомстве.

Реклама

На случай с пациентом обратил внимание председатель Следкома Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить, как идет расследование дела.

Об издевательствах над пациентом ПНД стало известно благодаря видео, распространившемуся в соцсетях. Одна из санитарок положила подушку на лицо пожилому мужчине и чуть не задушила его, а вторая снимала происходящее.

Глава Дагестана Сергей Меликов написал в Telegram-канале, что обеих сотрудниц диспансера уволили, но этим дело не закончится. Он призвал правоохранительные органы дать самую жесткую оценку действиям санитарок.

Меликов заверил, что с пациентом все хорошо. Глава республики пообещал позаботиться о должном отношении ко всем, кто лечится в ПНД.