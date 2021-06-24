Уголовное дело возбудили из-за гибели девочки на карьере в Ленобласти

Десятилетняя девочка утонула в карьере «Пульман» в Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК России по региону.

Поисками утонувшего ребенка занимались следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». «Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.