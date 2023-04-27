Криминал 27 апреля 2023, 18:57 Уголовное дело в отношении Максима Каца поступило в Басманный суд Москвы Генпрокуратура направила в Басманный суд уголовное дело в отношении блогера Максима Каца YouTube

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Генеральная прокуратура России направила уголовное дело в отношении блогера и журналиста Максима Каца* в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Каца* обвинили в распространении фейков о действии российской армии. В отношении него завели дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений об использовании ВС России».

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Следствие выяснило, что 3 апреля 2022 года Кац*, пребывая за пределами России, на YouTube-канале распространил ложную информацию, содержащую фейковые данные о действиях российской армии против гражданского населения в рамках спецоперации на Украине.

Пресс-служба Генпрокуратуры отметила, что следствие приняло необходимые меры для розыска Каца*, но его реальная возможность участия в рассмотрении уголовного дела отсутствует.

«Перечисленные обстоятельства позволяют проведение судебного процесса в отсутствии фигуранта, являясь исключительным случаем», — добавили в ведомстве.

В октябре 2022 года МВД объявило Каца* в розыск.

* Максим Кац — признан в России иностранным агентом.