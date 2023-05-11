Криминал 11 мая 2023, 15:50 Уголовное дело, связанное с хищением наркотиков, завели на экс-полицейского в Астрахани

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В Астрахани правоохранительные органы расследуют дело, связанное с хищением наркотиков в особо крупном размере. Об этом написала «Политика сегодня», ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК России по Астраханской области.

По информации ведомства, к делу может быть причастен бывший начальник тылового подразделения Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.

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Подозреваемый получил доступ к комнате, где хранились вещественные доказательства, и заменил наркотики общей массой более 10 килограммов на песок. В настоящий момент он находится под стражей.