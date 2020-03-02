Уголовное дело против украинских полицейских и прокуроров возбудили в России

За незаконное преследование сотрудников СК РФ против украинских прокуроров и полицейских возбудили уголовное дело.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко, речь идет о случае с украинским провокатором Ахтемом Чийгозой. Этот человек в ходе событий 2014 года организовывал массовые беспорядки в Крыму и мешал работе местных властей. За это его приговорили к восьми годам заключения в 2017 году.

«Невзирая на установленные факты преступлений Чийгозы, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица», — приводит агентство слова Петренко.

После этого СК России возбудил против украинских прокуроров и стражей порядка дело по статье УК РФ «Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности». Петренко подчеркнула, что действия украинской стороны в случае с преступлением Чийгозы противоречат не только закону, но и здравому смыслу. Сейчас российские следователи устанавливают других причастных к преследованию тех, кто разбирался с делом крымского провокатора.