Возбуждение уголовного дела против Михаила Хачатуряна, убитого дочерями, поможет доказать, что они не виновны и находились в состоянии необходимой обороны. Об этом «360» рассказал адвокат Алексей Паршин, представляющий защиту Ангелины Хачатурян.

«Нас официально еще не уведомляли о возбуждении [уголовного дела] и с постановлением не знакомили, поэтому пока официально подтвердить или опровергнуть я не могу», — сообщил адвокат.

Паршин объяснил, что если следователи начнут расследование в отношении Хачатуряна, то материалы уголовного дела будут либо переданы в суд, либо его прекратят, если не выявят никаких обстоятельств. Если же будет обвинительный приговор, то это будет еще одно обстоятельство, доказывающее, что его дочери не виновны, отметил адвокат.

«Есть такая процедура, с согласия близких родственников дело может быть возбуждено в отношении умершего. Я четко знаю, что от родственников поступило такое волеизъявление, оно было озвучено, о том, что они хотят, чтобы дело было возбуждено с целью добиться реабилитации умершего. Основанием для возбуждения являются в том числе многочисленные доказательства и рапорт, а также заявления девочек», — сказал он.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на адвоката, который попросил не называть его имени, сообщило, что против Хачатуряна возбудили уголовное дело по трем статьям.

Хачатуряна убили в июле 2019 года. Мужчину обнаружили мертвым у его квартиры. В преступлении сознались три его дочери — Крестина, Ангелина и Мария.