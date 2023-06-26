26 июня 2023, 11:41
Уголовное дело против Пригожина не прекратили — СМИ
ТАСС: расследование дела о призыве к вооруженному мятежу против Пригожина продолжается
Расследование уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа не прекращалось. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре РФ.
Он не привел подробностей. При этом собеседник агентства отметил, что на данный момент расследование продолжается.
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ФСБ возбудила уголовное дело после призыва Пригожина к мятежу 24 июня. Законность этих действий подтвердили в Генпрокуратуре. Согласно УК РФ, за это преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении предпринимателя Евгения Пригожина прекратят, а сам он уедет в Белоруссию. При этом бойцы ЧВК «Вагнер» смогут заключить контракты с Минобороны.
Евгений Пригожин согласился остановить движение бойцов после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и заявил об отходе группировки в полевые лагеря. По его словам, бойцы вышли 23 июня на «Марш справедливости».
Генпрокуратура РФ
Уголовное дело
Евгений Пригожин
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