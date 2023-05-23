Криминал 23 мая 2023, 13:56 Уголовное дело против мужчины, ограбившего пенсионерку, возбудили в Краснодарском крае

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Следователи возбудили уголовное дело против жителя станицы Стародеревянковской Краснодарского края, который обвиняется в ограблении пенсионерки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, весной этого года мужчина напал на 73-летнюю женщину, ударил ее по голове и украл кошелек, в котором было две тысячи 700 рублей. Вырученные деньги обвиняемый потратил на покупку алкоголя.

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Отмечается, что мужчина признал вину, ему может грозить до семи лет лишения свободы.