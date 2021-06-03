Уголовное дело по пожару в драмтеатре во Владимире передали в суд

Электромонтера, по вине которого произошел пожар во Владимирской области, будут судить. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что пожар начался из-за сварочных работ, которые он проводил в театре. В результате, здание сильно пострадало, так как не работала пожарная сигнализация. Ущерб оценили в 353 миллиона рублей, на восстановление уйдет несколько лет.

Рабочего обвиняют нанесении ущерба имущества по неосторожности. При этом следствие не заинтересовалось неработающей сигнализацией.